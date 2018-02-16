المملكة الأولى عربيًا في قائمة الاحتياطات الذهبية

عادل الحربي (صدى):

كشف مجلس الذهب العالمي، عن أن المملكة تتصدر الدول العربية بأكثر احتياطي من المعدن الثمين بواقع 322.9 طن، وتصدرت الولايات المتحدة العالم في احتياطات المعدن وتقدر نصيبها بـ 8,133.5 طن..

وقال التقرير الصادر عن مجلس الذهب العالمي، التابع لصندوق النقد الدولي: إن الاحتياطات الذهبية بلغت مطلع الشهر الجاري 33,790.8 طن، منها 10,782.1 طن في منطقة اليورو.

وحلت الولايات المتحدة في قائمة الدول المالكة للمعدن باحتياطي قدره 8,133.5 طن، تلتها ألمانيا بـ3,373.6 طن، وإيطاليا بـ2,451.8 طن.

وجاءت روسيا، التي زادت العام الماضي من وتيرة شراء المعدن الأصفر في المرتبة السادسة عالميًا باحتياطي بلغ في الـ1 من فبراير 1838.8 طن، تاركة المركز الخامس للصين، باحتياطي قدره 1842.6 طن.

وجاء ترتيب الدول العربية مرقما بالطن كالتالي، ” المملكة 322.9، لبنان 286.8، الجزائر 173.6، لبيبا 166.6، العراق 89.8، الكويت 79، مصر 76.6، الأردن 43.5، قطر 29.7، سوريا 25.8، المغرب 22، الإمارات 7.5 ” .