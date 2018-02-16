علماء يوضحون خطورة الحليب الطازج على صحة الإنسان

واشنطن(صدى):

حذَّر علماء في معاهد أمريكية، اليوم الجمعة من تناول اللبن الحليب الطازج، دون غَلْيِه، أو تعقيمه؛ لأنه له مخاطر عديدة على حياة الإنسان.

وأكّد العلماء أنَّ شرب الحليب الطازج مرتبط بانتشار عدوى الأمراض المقاومة للمضادات الحيوية، وما يعرف بداء العطائف وهو ” مرض بكتيري يصيب الجهاز الهضمي وينتج عن أكل اللحم النيّئ أو الحليب غير المبستر ويصيب الدواجن والماشية ” .

وقال العلماء إنَّ الزيادة في عدد حالات تفشّي عدوى بكتيريا العطائف ناتجة عن منتجات الألبان الطازجة، والتي ارتفعت لتصل إلى 4 أضعاف لدى استهلاك الحليب المبستر أو المغلي.