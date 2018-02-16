بالفيديو.. رد فعل صادم لرجل تلقى خبر حمل زوجته على متن طائرة

متابعات(صدى):

فاجأت امرأة امريكية زوجها بخبر حملها على متن طائرة متجهة من شيكاغو إلى منزلهما في جنوب تامبا.

ونشرت الزوجة ” أودري ” مقطع فيديو عبر ” فيسبوك ” يظهر صدمة زوجها بعدما تلقى خبر حملها من مكبر صوت، وقالت إنها أعطت المضيفات ورقة مكتوبا فيها خبر حملها، حيث قرروا مساعدتها بصدر رحب.

وكتبت في الورقة أنها اكتشفت للتو حملها بطفلها الثاني، وتريد أن تفاجئ زوجها، حيث تأمل من الطيار الإعلان عنه قبل الإقلاع، وظهر الزوج في حالة صدمة عندما ذكر الطيار اسمه في مكبر الصوت، وحاول استجماع قوته ليستوعب ما يحدث.