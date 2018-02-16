احصلي على غسالة صحون نظيفة ومعقمة في 3 خطوات بسيطة

أماني الغامدي(صدى):

من المعروف أنّ غسالة الصحون تخلّصنا من الأوساخ وبقايا الطعام في الأطباق، ولكن من المعروف أيضاً أنّ هذه الأوساخ لا تختفي من داخل الغسالة بطريقة سحرية، مثلما يحدث في حوض المطبخ بعد غسيل الأطباق على الفور، ومن هنا أهمية تنظيف وتعقيم غسالة الصحون بشكل صحي.

إليكِ طريقة سهلة لتنظيف وتعقيم غسالة الصحون في 3 خطوات سريعة وبسيطة:

– أفرغي غسالة الصحون واسحبي الرفّ قدر الإمكان، ونظّفي حول موضع أو موقع الصرف، وإزالة المرشح وغسله جيداً، ثم قومي بالتنشيف جيداً بمنشفة ورقية.

– ضعي كوباً من الخلّ المقطر الأبيض في وعاء على الرفّ السفلي لغسالة الصحون، ثم صبّي نصف كوب من البيكينج صودا في وعاء صغير، وضعيه على الرفّ العلوي للغسالة.

– شغلي غسالة الصحون، وستلاحظين على الفور تأثير الخلّ الأبيض والبيكينج صودا في الغسالة، حيث يعتبران من مضادات الجراثيم، واتركي الغسالة تعمل لدورة كاملة لمدة 20 دقيقة، وبعدها قومي بمسحها بمنشفة ورقية، لتحصلي في النهاية على غسالة صحون نظيفة ومعقّمة بشكل صحّي جداً.