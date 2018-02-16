  • الجمعة 16

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. العثور على جثث قتلى العمليات العسكرية تحت الأنقاض بالعراق

العثور على جثث قتلى العمليات العسكرية تحت الأنقاض بالعراق

العثور على جثث قتلى العمليات العسكرية تحت الأنقاض بالعراق
بغداد(صدى):

كشفت مصادر إعلامية، عن وجود جُثث القتلى الذين سقطوا أثناء العمليات العسكرية، التي جرت في الساحل الأيمن من مدينة الموصل بالعراق، تحت الأنقاض بعد 7 أشهر على إعلان انتهاء المعارك بالمدينة.

وأضافت المصادر، أنه ما زالت الإجراءات الحكومية العراقية في عملية انتشال الجُثث ضعيفة، ولا ترتقي لحجم الكارثة التي يُعاني منها سُكان مدينة الموصل؛ حيث إن هناك ما بين 500 إلى 600 جثة في المنطقة القديمة ما زالت لم تُنتشل حتى الآن.


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 1 ساعة

حسبنا الله ونعم الوكيل لكم الله يااهل السنة
لعنة الله على المجوس الروافض اذناب ايران

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *