العثور على جثث قتلى العمليات العسكرية تحت الأنقاض بالعراق

بغداد(صدى):

كشفت مصادر إعلامية، عن وجود جُثث القتلى الذين سقطوا أثناء العمليات العسكرية، التي جرت في الساحل الأيمن من مدينة الموصل بالعراق، تحت الأنقاض بعد 7 أشهر على إعلان انتهاء المعارك بالمدينة.

وأضافت المصادر، أنه ما زالت الإجراءات الحكومية العراقية في عملية انتشال الجُثث ضعيفة، ولا ترتقي لحجم الكارثة التي يُعاني منها سُكان مدينة الموصل؛ حيث إن هناك ما بين 500 إلى 600 جثة في المنطقة القديمة ما زالت لم تُنتشل حتى الآن.