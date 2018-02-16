بالصور.. توقيع مذكرة تفاهم بين رئاسة الحرمين ومجلس شباب القصيم

سالم المطيري(صدى):

أبرم رئيس هيئة المستشارين فضيلة الشيخ محمد بن حمد العساف، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك بين مجلس شباب رئاسة الحرمين ومجلس شباب القصيم، تهدف إلى تحقيق التعاون والتكامل بما يفيد المجتمع.

وتسعى رئاسة مجلس شباب الحرمين، من خلال هذه الاتفاقية لنشر وترسيخ أهداف كل من الطرفين في ضوء كتاب الله وسنة نبيه, والإفادة من إمكانات الطرفين بما يساعد على الارتقاء الفكري والثقافي عن طريق استثمار طاقات الشباب الدافقة، فضلا عن تطوير الأسس وإقامة أنشطة مشتركة تعود فائدتها للوطن والمواطن خاصة في الحرمين الشريفين.

شهد حضور اللقاء من الرئاسة سعادة الأستاذ ثامر بن محمد الرزيزا، ووكيل أكاديمية التدريب والتأهيل سعادة الأستاذ أحمد بن عيد الوذيناني.