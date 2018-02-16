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التشكيل النهائي للأهلي والفيحاء في لقاء اليوم

التشكيل النهائي للأهلي والفيحاء في لقاء اليوم
نواف السالم(صدى):

حددت إدارة فريقي الأهلي والفيحاء ، التشكيل النهائي للاعبين المشاركين ضمن القائمة الأساسية والاحتياطية خلال لقاء اليوم الجمعة ، ضمن مواجهات الجولة الـ22 من بطولة دوري المحترفين .

ويشارك من القائمة الأساسية للراقي ، حارس المرمى محمد العويس ، واللاعبين مارك ميليغان وسلمان المؤشر وإيوانيس فيتفاتزيديس ، وكلاديمير دي سوزا ، ومحمد أمين بن عمر ، وعقيل الصحبي وسعيد المولد ومؤمن زكريا وحمدان الشمراني ومعتز هوساوي .

وضمن قائمة البدلاء ، ينضم حارس المرمى ياسر المسيليم واللاعبين وليد باخشوين وتيسير الجاسم وحسين المقهوي ومهند عسيري ، بالإضافة إلى منصور الحربي وليوناردو سوزا وعبدالفتاح عسيري وأمير كردي .

ويلعب في القائمة الأساسية للفيحاء ، حارس المرمى عبدالرحمن دغريري ، واللاعبين محمد البقعاوي وإيميليو إيزاغوير ، وروني فرنانديز وعبدالله المطيري ، وحسن جعفري ، وألكساندروس تزيوليس وجوناثان قوميز ، بالإضافة إلى عبدالله كنو وعبدالله المطيري ونواف الصبحي ودانيلو أسبريلا .

ومن القائمة الاحتياطية للفريق ، يشارك حارس المرمى مسلم آل فريج ، واللاعبين ضيف الله القرني وعبدالله السالم وعبدالإله الفهد وأحمد الزين وفهد الجهني ، بالإضافة إلى عبدالرحمن البركة وتوفيق بوحيمد وأحمد بامسعود .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 428 ] نشر منذ 1 ساعة

كل التوفيق والأمنيات بالفوز للأسود الملكية الأهلاوية والعودة بالثلاث النقاط وتكون الإنطلاقة الحقيقية لتحقيق الدوري بإذن الله

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