التشكيل النهائي للأهلي والفيحاء في لقاء اليوم

نواف السالم(صدى):

حددت إدارة فريقي الأهلي والفيحاء ، التشكيل النهائي للاعبين المشاركين ضمن القائمة الأساسية والاحتياطية خلال لقاء اليوم الجمعة ، ضمن مواجهات الجولة الـ22 من بطولة دوري المحترفين .

ويشارك من القائمة الأساسية للراقي ، حارس المرمى محمد العويس ، واللاعبين مارك ميليغان وسلمان المؤشر وإيوانيس فيتفاتزيديس ، وكلاديمير دي سوزا ، ومحمد أمين بن عمر ، وعقيل الصحبي وسعيد المولد ومؤمن زكريا وحمدان الشمراني ومعتز هوساوي .

وضمن قائمة البدلاء ، ينضم حارس المرمى ياسر المسيليم واللاعبين وليد باخشوين وتيسير الجاسم وحسين المقهوي ومهند عسيري ، بالإضافة إلى منصور الحربي وليوناردو سوزا وعبدالفتاح عسيري وأمير كردي .

ويلعب في القائمة الأساسية للفيحاء ، حارس المرمى عبدالرحمن دغريري ، واللاعبين محمد البقعاوي وإيميليو إيزاغوير ، وروني فرنانديز وعبدالله المطيري ، وحسن جعفري ، وألكساندروس تزيوليس وجوناثان قوميز ، بالإضافة إلى عبدالله كنو وعبدالله المطيري ونواف الصبحي ودانيلو أسبريلا .

ومن القائمة الاحتياطية للفريق ، يشارك حارس المرمى مسلم آل فريج ، واللاعبين ضيف الله القرني وعبدالله السالم وعبدالإله الفهد وأحمد الزين وفهد الجهني ، بالإضافة إلى عبدالرحمن البركة وتوفيق بوحيمد وأحمد بامسعود .