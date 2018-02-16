شيرين تثير الجدل برسالة موجهة لشخصية خفية

أماني الغامدي(صدى):

شاركت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب صورة لها عبر صفحتها على تطبيق ” إنستجرام ” ، احتفالا بيوم الحب.

وارتدت النجمة المثيرة للجدل قميصاً أحمر وعلقت على الصورة قائلة: ” كل عام واحنا بنحب بعض وبنخاف على بعض ويا رب دايماً في سعادة وفرح.. عيد حب سعيد ” .

وتأتي هذه المعايدة بالتزامن مع انتشار خبر زواجها من الفنان حسام حبيب، ما أثار الجدل بين المتابعين حيث اعتقد البعض أنها تقصده، في حين أكد أغلب متابعيها أن رسالتها موجهة للجمهور وللمتابعين على صفحتها.