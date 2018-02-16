وظائف إدارية وفنية بشركة في الرياض
أعلنت إحدى الشركات المتواجدة بالعاصمة الرياض، عن حاجتها لعدد من الموظفين للعمل بوظائف إدارية وفنية، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:
– محاسب.
– منسق مشتريات داخلية.
– فني IT.
وأوضحت الشركة عدة شروط للالتحاق بتلك الوظائف، تتمثل في:
– الوظائف للسعوديين فقط.
– المؤهل المطلوب: شهادة دبلوم أو جامعة خريج حديث.
– إتقان اللغة الإنجليزية.
– الإلمام بالحاسب الآلي.
– يتم تحديد الراتب بالمقابلة الشخصية.
وذلك على أن يتم التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال إرسال السيرة الذاتية مع ذكر المسمى الوظيفي، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
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