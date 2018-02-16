وظائف إدارية وفنية بشركة في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إحدى الشركات المتواجدة بالعاصمة الرياض، عن حاجتها لعدد من الموظفين للعمل بوظائف إدارية وفنية، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– محاسب.

– منسق مشتريات داخلية.

– فني IT.

وأوضحت الشركة عدة شروط للالتحاق بتلك الوظائف، تتمثل في:

– الوظائف للسعوديين فقط.

– المؤهل المطلوب: شهادة دبلوم أو جامعة خريج حديث.

– إتقان اللغة الإنجليزية.

– الإلمام بالحاسب الآلي.

– يتم تحديد الراتب بالمقابلة الشخصية.

وذلك على أن يتم التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال إرسال السيرة الذاتية مع ذكر المسمى الوظيفي، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]