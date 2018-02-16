وظائف معلمات بمدارس أهلية شرق الرياض
أعلنت إحدى المدارس الأهلية الواقعة شرق العاصمة الرياض، عن حاجتها لمعلمات ووكيلة للمدرسة، وذلك وفقًا المسميات الوظيفية:
– معلمات رياض أطفال.
– معلمات حاسب آلى.
– معلمات لغة انجليزية.
– وكيلة تعليمية.
وأوضحت الشركة عن الشروط المطلوبة لتلك الوظائف:
– يشترط السكن في شرق الرياض.
– اجتياز المقابلة التعليمية والشخصية.
– وجود صلاحية بالنسبة للوكيلة.
وذلك على أن يتم التقديم لتلك الوظائف،من قبل الراغبات في العمل، من خلال التواصل مع إدارة المدرسة عبر الرقم التالي: 2351291
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