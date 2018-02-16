وظائف معلمات بمدارس أهلية شرق الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إحدى المدارس الأهلية الواقعة شرق العاصمة الرياض، عن حاجتها لمعلمات ووكيلة للمدرسة، وذلك وفقًا المسميات الوظيفية:

– معلمات رياض أطفال.

– معلمات حاسب آلى.

– معلمات لغة انجليزية.

– وكيلة تعليمية.

وأوضحت الشركة عن الشروط المطلوبة لتلك الوظائف:

– يشترط السكن في شرق الرياض.

– اجتياز المقابلة التعليمية والشخصية.

– وجود صلاحية بالنسبة للوكيلة.

وذلك على أن يتم التقديم لتلك الوظائف،من قبل الراغبات في العمل، من خلال التواصل مع إدارة المدرسة عبر الرقم التالي: 2351291