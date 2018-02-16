حكم كتابة لفظ الجلالة على مؤخرة السيارات

علي القحطاني (صدى):

كشفت اللجنة الدائمة للفتوى، اليوم الجمعة، عن حكم كتابة لفظ الجلالة على مؤخرات السيارات.

وقالت اللجنة إنه بعد دراستها للاستفتاء، لا يجوز للخطاطين والرسامين وغيرهم كتابة لفظ الجلالة ” الله ” أو غيره من أسماء الله الحسنى، أو صفاته على مؤخرة السيارات أو غيرها.

وأضافت في بيان لها: ” لا يجوز لصاحب السيارة اتخاذ ذلك سواؤ للزينة أو التبرك أو وسيلة للتذكير والاتعاظ، ونحو ذلك ما يعتقده بعض العامة والجهلة؛ لأن ذلك بدعة لا أصل له في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ” .

وأشار إلى أن هذا التصر قد يؤول بصاحبه إلى الشرك باتخاذها حرزًا واعتقاد جلب النفع ودفع الضر بمجرد كتابتها.