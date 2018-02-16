نصيحة هامة من ” حساب المواطن ” قبل تقديم شكاوى على مبلغ الاستحقاق

نايف السالم(صدى):

نصح برنامج حساب المواطن، المستفيدين بالتأكد من تطابق قيمة الاستحقاق الموجودة في الحساب الخاص به مع المبلغ المودع في المبلغ المودع حسابه البنكي، قبل تقديم شكوى على مبلغ الاستحقاق.

وقال البرنامج في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” قبل تقديم شكوى على مبلغ الاستحقاق، تأكد من تطابق قيمة الاستحقاق الموجودة في حسابك على البوابة الإلكترونية مع المبلغ المودع في حسابك البنكي، ثم تحقق من قيمة استحقاقك عبر استخدام الحاسبة التقديرية في البوابة، كما يلزمك التأكد من أهلية جميع التابعين ” .

يذكر أن البرنامج قد بدأ اليوم الجمعة، باستقبال طلبات الشكاوى على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الثالثة لمن لديه اعتراض على قيمة الدعم المقدم له، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: http://ca.gov.sa .