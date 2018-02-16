فشل الشرطة الألمانية في التعرف على لغز ” البيتزا ” الغامض

برلين(صدى):

أكد محامٍ ألماني، يدعى ” غويدو غرول ” ، على تلقيه عددًا مهولًا من وجبات ” البيتزا ” ، وذلك عن طريق خدمة ” الديلفري ” ، من منافذ بيتزا مختلفة، في حين أنه لم يطلب ذلك مطلقًا.

حيث قال المحامي أن هذه العشوائية جعلته يكره البيتزا التي كان يحبها جداً، كما أنه أصبح غير قادرًا على العمل مع تردد الموظفين، وتلقيه العديد من المكالمات الهاتفية التي تفيد بوجود طلباً جديداً قادمًا إليه في الطريق.

وتلقى أكثر من مائة طلب، خلال أسبوعين تقريباً، وذلك دون فاصل زمني كبير بين سائقي التسليم، فما أن يفرغ أحدهم حتى يصل الآخر، فيما تقدم المحامي بشكوى للشرطة بذلك، ولكن باءت محاولاتها في التعرف على سبب حدوث ذلك بالفشل.

وبينما تقوم الشرطة بالتحقيق في الأمر، تقول بعض الأقاويل إن الطلبات التي تم استلامها عبر الإنترنت، ربما جاءت من زبون غاضب، لكن لا يبدو أي سبب واضح لما حدث.