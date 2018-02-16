بالفيديو.. توم كروز يذهل متابعيه بفيديو لأخطر مشاهدة من طائرة هليكوبتر

نورة الشهري (صدى):

نشر النجم الأمريكي توم كروز مقطع فيديو عبر تطبيق انستجرام لواحد من كواليس أخطر المشاهد في السينما وذلك بسبب قيام بطل الفيلم بقيادة الطائرة المروحية بنفسه ، ما أثار ذهول واعجاب متابعيه .

وظهر كروز في الفيديو الذي نشره وهو يقود الطائرة الهليكوبتر بدون أي مساعدة في كابينة القيادة بينما كانت هناك مروحية أخرى تقوم بمطاردته في ذات المشهد.

وعلق على المشهد قائلا: ” طالما أحببت أن أقوم بهذا المشهد، إليكم كواليس مشهد المطاردة بالمروحية ” .

ومن أجل إتقان قيادة الطائرات المروحية عكف النجم الأمريكي توم كروز على الخضوع لدورات تدريبية في قيادات الطائرات المروحية وصلت إلى أكثر من 2000 ساعة.