بالفيديو.. توم كروز يذهل متابعيه بفيديو لأخطر مشاهدة من طائرة هليكوبتر
نشر النجم الأمريكي توم كروز مقطع فيديو عبر تطبيق انستجرام لواحد من كواليس أخطر المشاهد في السينما وذلك بسبب قيام بطل الفيلم بقيادة الطائرة المروحية بنفسه ، ما أثار ذهول واعجاب متابعيه .
وظهر كروز في الفيديو الذي نشره وهو يقود الطائرة الهليكوبتر بدون أي مساعدة في كابينة القيادة بينما كانت هناك مروحية أخرى تقوم بمطاردته في ذات المشهد.
وعلق على المشهد قائلا: ” طالما أحببت أن أقوم بهذا المشهد، إليكم كواليس مشهد المطاردة بالمروحية ” .
ومن أجل إتقان قيادة الطائرات المروحية عكف النجم الأمريكي توم كروز على الخضوع لدورات تدريبية في قيادات الطائرات المروحية وصلت إلى أكثر من 2000 ساعة.
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