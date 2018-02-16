أوزيل يخلع عباءة هارون الرشيد ويلغي متابعة كل النساء

ماجد محمد(صدى):

أجبرت الفنانة التركية ” أمينة غولشه ” خطيبها نجم الكرة الألمانية ” مسعود أوزيل ” على حذف المتابعات لحسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” إنستجرام ” .

مع العلم أن غولشه معروفة بغيرتها الشديدة على لاعب أرسنال الإنجليزي، و هو أيضًا يغير بنفس القدر، حيث أنه يطلب منها بدوره عدم الدخول في مشاهد حميمية، في الأدوار التي تقوم بها في المسلسلات والأفلام التركية.

ونتيجة للغيرة المتبادلة، فإن غولشه ملكة جمال تركيا 2014، تمكنت من حذف المتابعات النسائية لأوزيل على أنستجرام، والإبقاء على الأصدقاء المشتركين، وبذلك أصبح أوزيل يتابع 84 حسابًا فقط، فيما يتابعه أكثر من 21 مليون.

ومن المنتظر أن يعقد النجمان قرانهما في يونيو المقبل.