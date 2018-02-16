6 قرارات من اتحاد كرة القدم بغرامات مالية على 4 أندية

ماجد محمد(صدى):

أصدرت غرفة المنازعات باتحاد كرة القدم، 6 قرارات، تتضمن ردّ الدعوى المقامة من نادي الفيصلي ضد اللاعب نادر بن سالم المولد، وإلزام النادي بدفع مبلغ 5,000 ريال لحساب الاتحاد رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة.

كما تضمنت القرارات: إلزام نادي الشباب بدفع مبلغي 350,000 ريال و 5,000 ريال للمدعي نادي الهلال، ومبلغ 17,500 ريال لحساب الاتحاد رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة.

وشملت القرارات: إلزام نادي القادسية بدفع مبلغ 100,000 ريال للاعب محمد بن عبدالله العمري، ومبلغ 5,000 ريال لحساب الاتحاد رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة.

وألزمت نادي الوحدة بدفع مبلغي 170,000 ريال و 5,000 ريال لوسيط اللاعبين أحمد المزيني، ومبلغ 8,500 ريال لحساب الاتحاد رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة.

وألزمت نادي الشباب بدفع مبالغ 100,000 دولار و 10,000 ريال و 5,000 ريال للمدرب فتحي الجبال، ومبلغ 19,250 ريال لحساب الاتحاد رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة.