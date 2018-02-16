إعلان موعد انتخابات الاتحاد الإسباني لكرة القدم

نواف السالم(صدى):

حدد اتحاد كرة القدم الإسباني، اليوم الجمعة، موعد إجراء الانتخابات لاختيار رئيسًا جديدًا للاتحاد.

وقالت إن الانتخابات سيتم إجراؤها إبريل المقبل؛ لاختيار بديل لـ آنخيل ماريا فيار، الذي تم إقصاؤه من المنصب.

وقال الاتحاد في بيان له: ” الحملات الانتخابية ستبدأ اعتباراً من الآن، والانتخابات ستجرى في التاسع من أبريل المقبل ” .

ومن بين الأسماء المرشحة لتولي المنصب كل من: اللاعب السابق لفريقي ليفانتي وخيريز، لويس روبياليس، كما يتوقع ترشح الرئيس السابق لنادي فالنسي، مانويل يورينتي، حسب ما ذكرته تقارير إعلامية إسبانية.