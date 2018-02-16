أنباء عن نقل ” الدربي ” من معتقل غوانتانامو إلى المملكة

نايف السالم(صدى):

أعلن تقرير عالمي، عن عدم قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإغلاق كامل لمُعتقل غوانتانامو في كوبا، ولكنه يتجه بشكل رئيسي نحو تقليل أعداد المتواجدين فيه.

الأمر الذي قد يقود واشنطن لتسليم بعض المعتقلين شديدي الخطورة لبلدانهم الأصلية، ومن بينهم سعودي يُدعى ” أحمد محمد هزاع الدربي ” .

وكشفت مصادر،أن الولايات المتحدة قد تنقل ” الدربي ” ، البالغ من العمر 42 عاماً، في معتقل ” غوانتانامو ” الأشهر عالميًا ، إلى المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد احتجازه منذ عام 2002 م.

يشار إلى اعتراف ” الدربي ” عام 2014م، بالتخطيط لهجوم إرهابي عام 2002 م، على ناقلة نفط فرنسية بالقرب السواحل اليمنية، الأمر الذذي أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقمها.