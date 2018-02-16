وظائف شاغرة بشركة ” أوتوستار ” للسيارات

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ” أوتوستار ” للسيارات، عن حاجتها لتشغيل موظفين، بمسمى استشاري مبيعات، وذلك بفروع الشركة بالعديد من المدن.

حيث أوضحت الشركة الشروط المطلوبة للالتحاق بتلك الوظائف كما يلي:

الوظائف للسعوديين فقط.-

المؤهل المطلوب: شهادة الثانوية على الأقل. –

– من الافضل في المتقدمين الخبرة بمجال مبيعات السيارات.

ذلك بالإضافة لوجود عدة مزايا بهذه الوظائف، تتمثل في:

توفر الشركة إجازة يومين بالأسبوع. –

تقدم الشركة حوافز شهرية مالية.-

الراتب الاساسي يتراوح ما بين 4000 و4500 ريال.-

– بالإضافة لبدل سكن وبدل مواصلات.

تقدم الشركة تأمين طبي للموظف

يستفيد الموظفون من إجازة سنوية مدتها 30 يوم. –

فيما تتيح الشركة التقديم على تلك الوظائف من قبل الراغبين، وذلك من خلال إرسال السيرة الذاتية مع ذكر المسمى الوظيفي، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]