وظائف شاغرة بشركة ” أوتوستار ” للسيارات
أعلنت شركة ” أوتوستار ” للسيارات، عن حاجتها لتشغيل موظفين، بمسمى استشاري مبيعات، وذلك بفروع الشركة بالعديد من المدن.
حيث أوضحت الشركة الشروط المطلوبة للالتحاق بتلك الوظائف كما يلي:
الوظائف للسعوديين فقط.-
المؤهل المطلوب: شهادة الثانوية على الأقل. –
– من الافضل في المتقدمين الخبرة بمجال مبيعات السيارات.
ذلك بالإضافة لوجود عدة مزايا بهذه الوظائف، تتمثل في:
توفر الشركة إجازة يومين بالأسبوع. –
تقدم الشركة حوافز شهرية مالية.-
الراتب الاساسي يتراوح ما بين 4000 و4500 ريال.-
– بالإضافة لبدل سكن وبدل مواصلات.
تقدم الشركة تأمين طبي للموظف
يستفيد الموظفون من إجازة سنوية مدتها 30 يوم. –
فيما تتيح الشركة التقديم على تلك الوظائف من قبل الراغبين، وذلك من خلال إرسال السيرة الذاتية مع ذكر المسمى الوظيفي، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
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