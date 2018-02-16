لاعب هيدرسفيلد تاون يتحدى مانشستر يونايتد

ماجد محمد(صدى):

أشار سكوت مالون مدافع هيدرسفيلد تاون، إلى أن فريقه يسعى لتحقيق الفوز على مانشستر يونايتد في دور 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، في المباراة المقرر إقامتها غداً السبت.

وقال ” مالون ” : ” نواجه مانشستر يونايتد للمرة الثالثة خلال هذا الموسم… ونتطلع جميعا لخوض هذه المباراة.. إنه فريق جيد لكننا نبقى تحت ضغط أقل منه.. صمدنا في مواجهته وفزنا على ملعبنا وخسرنا على ملعبه ” .

وتابع: ” سيكون من المثير التطلع إلى ما سنفعله أمامه في مباراة الغد التي ستكون بدون نقاط كمباريات الدوري.. نسعى لتحقيق أداء جيد في كأس الاتحاد وسنخوض المباراة من أجل تحقيق الفوز ” .