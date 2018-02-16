9 فوائد صحية للسحلب تجعله مشروبك المفضل في الشتاء

متابعات(صدى):

يُعد السحلب من أساسيات الشتاء، فهو مشروب مفضل لدى الكثيرين، وذلك لأنه يمد الجسم بالطاقة مما يشعرك بالدفء، كما أن به فوائد عظيمة لا يمكن أن نغفلها ، وذلك لاحتوائه على مكونات مفيدة كالحليب والمكسرات، لذلك يُقدم لنا الأطباء 9 فوائد للسحلب وهى:

1- تنشيط خلايا الجسم بأكمله وخاصة المخ، فهو يزيد من قدرتك على التركيز نتيجة لتواجد المكسرات به، والحليب والسكر.

2- تنشيط الدورة الدموية بالجسم، فيساعد على شعورك بالتدفئة.

3- يعالج الإسهال.

4- السحلب علاج فعال لقرحة المعدة، نتيجة لوجود الحليب الذي يعمل على تهدئة وعمل جدار يحافظ على صحتها.

5- يعد علاجا قويا لمشكلة القولون ومسكن.

6- يقلل نسبة الإصابة بمشاكل الأسنان كالتسويس وما أشبه ذلك.

7- يحد من الإصابة بمشاكل العظام نظرا لما يحتوي من الكالسيوم.

8- يقوي بنيان الأطفال لأنه يعد غذاء جيد لهم ومغذي نتيجة لما يحتويه من عناصر غذائية هامة.

وأخيرا يوضح أن السحلب مرتفع السعرات الحرارية ولذا ينصح التقليل من تناوله لتجنب زيادة الوزن، أو استبدال الحليب بخالي الدسم والسكر الدايت.