فنادق ماريوت تعلن عن وظائف شاغرة
أعلنت شركة فنادق ماريوت عن حاجتها إلى موظفين بتخصصات متنوعة في العديد من المدن حول المملكة.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتاحة تتمثل في: Responsable-Blanchisserie، و Responsable-Réception، و Aide d’entretien ménager، و Superviseur-Cuisine، و Chef de cuisine II، و Adjoint administratif-Ingénierie، و Chef-Boissons de banquet، و Assistant responsable-Banquets.
وتابعت الشركة أنها تحتاج أيضًا إلى: Directeur-Opérations، و Agent-Call Center، و Responsable-Hygiène، و Agent-Relations clients، و Maître d’hôtel، و Chef tournant، و Caissier-Comptabilité، و Maître d’hôtel-Chef، و Maître d’hôtel-Chef.
وأضافت فنادق ماريوت أنها في حاجة إلى: Responsable-Banquets، و Cuisinier-Apprenti II، بالإضافة إلى Cuisinier I، و Superviseur-Boissons de banquet.
وأشارت الشركة إلى إنه على من يرغب في التقديم الاطلاع على التفاصيل والتقديم من خلال الرابط الآتي: jobs.marriott.com .
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