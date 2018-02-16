  • الجمعة 16

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. فنادق ماريوت تعلن عن وظائف شاغرة

فنادق ماريوت تعلن عن وظائف شاغرة

فنادق ماريوت تعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة فنادق ماريوت عن حاجتها إلى موظفين بتخصصات متنوعة في العديد من المدن حول المملكة.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتاحة تتمثل في: Responsable-Blanchisserie، و Responsable-Réception، و Aide d’entretien ménager، و Superviseur-Cuisine، و Chef de cuisine II، و Adjoint administratif-Ingénierie، و Chef-Boissons de banquet، و Assistant responsable-Banquets.

وتابعت الشركة أنها تحتاج أيضًا إلى: Directeur-Opérations، و Agent-Call Center، و Responsable-Hygiène، و Agent-Relations clients، و Maître d’hôtel، و Chef tournant، و Caissier-Comptabilité، و Maître d’hôtel-Chef، و Maître d’hôtel-Chef.

وأضافت فنادق ماريوت أنها في حاجة إلى: Responsable-Banquets، و Cuisinier-Apprenti II، بالإضافة إلى Cuisinier I، و Superviseur-Boissons de banquet.

وأشارت الشركة إلى إنه على من يرغب في التقديم الاطلاع على التفاصيل والتقديم من خلال الرابط الآتي: jobs.marriott.com .


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *