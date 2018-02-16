عدم تجفيف القدمين بعد الوضوء يسبب لك العديد من الأمراض

أماني الغامدي(صدى):

يغفل بعض الأشخاص عن تجفيف أقدامهم بعد الوضوء، و يُعتبر ذلك من العادات الخاطئة التي قد تسبب لك الأمراض دون أن تدرى، حيث يسبب عدم تجفيف القدمين وتهويتها بعد الوضوء الإصابة بمرض ” القدم الرياضي ” أو ” تينيا بين الأصابع ” .

كما أن عدم تجفيف القدمين وتهويتها يسبب تراكم البكتريا والفطريات بين الأصابع، وهو ما يسبب مرض ” تينيا بين الأصابع ” أو ” القدم الفطري ” .

مع العلم أن مرض تينيا بين الأصابع عبارة عن فطريات تنمو بين أصابع القدم نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وتراكم المياه والعرق بين الأصابع وهو ما يؤدى لنمو الفطريات.

حيث أن أعراض هذا المرض تتمثل في الالتهاب والاحمرار بين أصابع القدمين، حكة، كما أن علاج القدم الفطري يتمثل في التهوية الجيدة وتجفيف القدمين بعد غسلها.

لذلك أوصى الأطباء على استخدام ورق التواليت لتجفيف الأصابع والقدمين، وحذر من استخدام أو تخصيص فوطة معينة لتجفيف القدمين بعد الوضوء لأن هذا يؤدى لتراكم الفطريات والبكتريا على الفوطة مرة أخرى.