خبير أرصاد: سحب رعدية ممطرة على المناطق الشمالية والجنوبية الفترة المقبلة

عادل الحربي (صدى):

أوضح خبير الأرصاد الجوية، عادل القازنلي، أن فترة الانتقال بين فصلي الشتاء والصيف يصاحبها رياح مثيرة للأتربة وارتفاع في درجات الحراة.

وتوقع ” القازنلي ” في مداخلة هاتفية له عبر فضائية ” الإخبارية ” ، تكون حزام سحابي تتخلله سحب رعدية ممطرة على المناطق الشمالية والجنوبية للمملكة، خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أنه قد تستمر التقلبات الجوية والرياح المثيرة للأتربة على المناطق الوسطى والشمالية حتى الأحد القادم.