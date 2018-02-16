اقتراح بمنح 10 آلاف استرليني للمواطنين في بريطانيا

لندن(صدى):

أعلن أحد المراكز البحثية الرائدة في بريطانيا، عن اقتراحه بشن إلزام الحكومة البريطانية، بمنح دخل ثابت غير مشروط يقدر بنحو 10 آلاف إسترليني سنويًا، أي ما يعادل 14.1 ألف دولار، وذلك للمواطنين ممن تقل أعمارهم عن 55 عامًا.

حيث أوضح المركز، أن دفع مبلغ 5 آلاف جنيه إسترليني سنويًا لمدة عامين فقط، من شأنه تحفيز الابتكار، وإعادة التدريب، ومساعدة الأشخاص الذين يتحملون مسؤوليات الرعاية، ليصبحوا في وضع أكثر رفاهية.

جاء ذلك بعد تصريح من زعيم المعارضة ” جيريمي كوربين ” ، قائد حزب العمل البريطاني، بشأن إقامة مزايا ومقترحات مماثلة بالفعل، للدخل الأساسي غير المشروط.