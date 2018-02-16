إصابة ” كروس ” تعكر فرحة الريال

نواف السالم(صدى):

على الرغم من حالة الفرحة العارمة التي تسيطر على الريال عقب الانتصار على باريس سان جيرمان بثلاثية، في إطار ذهاب دور الـ 16 من دوري الأبطال، إلا أن الملكي يواجه صدمة جديدة.

وكشفت الفحوصات الطبية التي أجراها الألماني توني كروس، عن صعوبة إلتحاقة بمباراة العودة أمام النادي الفرنسي؛ حيث أصيب بألتواء في الرباط الجانبي للركبة اليسرى.

وأشارت مصادر إلى أن النجم الألمانى سيحتاج إلى قرابة 15 يوما للشفاء من الإصابة، مما يعني تغيبه عن مباراة إياب دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.