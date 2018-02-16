5 أسباب جعلت 22 مليون شخص يزور الجنادرية

نايف السالم(صدى):

كشف مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك، عن أسباب زيارة أكثر من 22 مليون شخص أرض مهرجان الجنادرية، من انطلاقها عام 1985، وعلى مدى 32 دورة بواقع 700 ألف زائر كل عام.

وتضمنت أسباب الزيارة، أنهم سيتمكنوا من رؤية كل ما يخص مناطق المملكة من عادات وتفاصيل في وقت وكلفة أقل، وكذلك تعد الجنادرية صورة سنوية ضخمة لماضي المملكة وحاضرها وآخر مستجداتها، ليبقى مواطنيها على معرفة واعتزاز بتراثها وتطلع نحو مستقبلها.

وشملت الأسباب كذلك: التعرف على كل ما هو جديد من الخدمات الحكومية من خلال التواجد الحكومي في المهرجان، إضافة إلى أن الجنادرية تأخذ زوارها إلى وجهة عالمية، من خلال استضافة دولة خارجية كل عام كضيف شرف، فيتعرف الزوار على كل ما يخص البلد.

وأخيراً، يوفر المهرجان لزواره الكثير من أنشطة الترفيه والتسوق مثل سباقات الهجن والسوق الشعبي واستعراض الحرف اليدوية.