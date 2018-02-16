لجنة التحقيق في حالة الطفلة أطياف تثبت عدم وجود خطأ طبي

حمود العنزي(صدى):

أثبتت اللجنة المكونة للنظر في شكوى والدة الطفلة أطياف، والتي أجريت لها عملية تصحيح شرجي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي مطلع الشهر الماضي، سلامة العملية الجراحية بشكل كامل وسلامة التخدير، لافتة إلى أن الطفلة أجريت لها العملية بشكل ناجح وغادرت غرفة العمليات إلى غرفة الإفاقة حتى أتمت الإفاقة بشكل ناجح تحت مراقبة الأطباء.

وقال المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي، إنه وفقًا للجنة فإن السبب الواضح لتوقف القلب هو ارتجاع معدي بما يشابه الاستفراغ داخلي تسبب في إغلاق مجرى التنفس؛ مشيرًا إلى أنه قد يعود ذلك لتناول مشروب أو ماشابه أو خروج استفراغ لم يكتمل فأغلق مجرى التنفس وهي أسباب غير مؤكده ولكن تبقى هي المتوقع في هذه الحالة.

وجدير بالذكر، إن الطفلة أطياف خضعت لعملية جراحية في تصحيح شرجي بسيط وتدهورت حالتها بشكل مفاجئ وهو مادفع وسائل الإعلام إلى تداول إمكانية تعرضها لخطأ طبي، الأمر الذي اقتضى تشكيل لجنة تحقيق تحفظت على الملف الطبي وأمضت أكثر من إسبوعين في تدقيق كافة الإجراءات التشخيصية والطبية المتخذه بحق الطفلة التي لم يتجاوز عمرها 10 أشهر.