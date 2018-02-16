في أول ظهور عقب الهزيمة.. ” نيمار ” : لم أقل إن الطريق سيكون سهلاً

نواف السالم(صدى):

في ظل الانتقادات اللاذعة والهجوم على اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب النادي الفرنسي باريس سان جيرمان، قرر اللاعب مواساة نفسه عقب الهزيمة التي لحقت بهم أمام الريال، في إطار ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ” نيمار ” عبر حسابه الرسمي على ” انستغرام ” : ” شكراً للرب على كل اللحظات التي عشتها في كرة القدم.. لم أقل قط إن الطريق سيكون سهلاً، ولكنه يستحق العناء ” .

وجاءت كلمات ” نيمار ” مصاحبة لصورة له بالأبيض والأسود من ظهره، وهو ينظر إلى الأسفل مرتدياً قميص فريقه.

وكتب بجانب الصورة ” .

وواصل الجماهير تعليقاتهم المنتقدة لانضمامه إلى النادي الفرنسي، مطالبينه بالانضمام للريال إذا أراد الكرة الذهبية.

وحقق الريال فوز مفاجيء وسط توقعات وتكهنات واسعة بالهزيمة أمام النادي الفرنسي، إلا أنه نجح في هزشباك سان جيرمان بثلاثية ساحقة.

