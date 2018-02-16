وظائف شاغرة للرجال لدى 4 شركات خاصة

فاطمة المالكي(صدى):

قالت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، إنه يتوفر عدد من الوظائف للرجال، لدى 4 شركات بالقطاع الخاص.

وأوضحت أن الـ 4 شركات هي: ” شركة داني التجارية – شركة الشرقاوي للمقاولات الكهربائية والميكانيكية – شركة أسواق التميمي – شركة وثاق القابضة ” .

وأشارت إلى أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة وشهادة الكفاءة المتوسطة.

وجاءت مسميات الوظائف المتاحة كالتالي:

– بائع.

– موظف جودة اختصاص كهرباء.

– موظف جودة اختصاص ميكانيكا.

– مسؤول سلامة مهنية.

– مراقب عمال.

– فني سباكة.

– فني كهرباء.

– فني تكييف.

– مسؤول مراقبة مخزون.

– أمين صندوق.

– مسؤول مركز الخدمات.

– سائق.

– محاسب زبائن.

– مصفف بضائع.

– حارس أمن.

– مدير تنفيذي.

– مدير موارد بشرية.

– مدير مبيعات.

– مندوب مبيعات.

وقالت إنه سيتم إجراء المقابلات في مقر غرفة الرياض– شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي “ الضباب سابقًا ” – بمركز التدريب والتوظيف بالدور السادس، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 18 فبراير 2018م، وتستمر لمدة 4 أيام، عند الساعة العاشرة صباحًا.

وللاستفسار يُرجى الاتصال على هاتف رقم (920004565) أو (0114040044): تحويلة: (580 – 122)، أو على البريد الإلكتروني: ([email protected]).

ولتقديم طلب توظيف، اضغط هنا.