بالصور.. فريق مبادرة ” الموظف القدوة ” بأضم يزور بعض الإدارات الحكومية بالمحافظة

حامد العمري(صدى):

في إطار نشر ثقافة مبادرة ( الموظف القدوة ) التي أطلقها مكتب التعليم بمحافظة أضم مطلع الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٣٨-١٤٣٩ هـ ، قام فريق المبادرة يوم الأربعاء الموافق ٢٨-٥-١٤٣٩ هـ بزيارة عدد من الإدارات الحكومية في المحافظة ، وذلك للتعريف بالمبادرة ومدى إمكانية تطبيقها في هذه الإدارات على غرار ماتم تطبيقه بمكتب التعليم ، وكان من ضمن الجهات التي زارها الفريق/

• مستشفى أضم العام

• البلدية

• الكلية التقنية

• فرع الزراعة

• البريد السعودي

• الهلال الأحمر

• الأوقاف والدعوة والإرشاد.

وقد تم خلال الزيارة التعريف بالمبادرة وأهدافها ومجالها ، حيث لاقت ترحيباً من قبل رؤساء الإدارات المزارة ، كما طلبت بعض هذه الجهات إقامة ورشة عمل مفصلة حول المبادرة من الفريق، وسيتم إقامة هذه الورش في وقت لاحق.

يذكر أن المبادرة تقدم بها المكتب لإدارة التعليم بمحافظة الليث ، ومن ثم لمقام إمارة منطقة مكة المكرمة ، وقد تمت الموافقة عليها وبدأ العمل بها في مكتب التعليم بأضم من الفصل الدراسي الماضي .

وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع مبادرة إمارة منطقة مكة المكرمة لملتقى مكة الثقافي ( كيف نكون قدوة؟ ) وتهدف إلى رفع إنتاجية الموظف وتنمية الرقابة الذاتية ، وكذلك التنافسية بين الموظفين ، وقد حُدد لها عدداً من المجالات يندرج تحت كل مجال عدد من المؤشرات يتم من خلالها تقييم الموظف والذي يتولى بدوره إدخال إنجازه اليومي عبر برنامج إلكتروني يحتوي على كافة مجالات المبادرة ومؤشراتها ويرتبط البرنامج مباشرة برئيس القسم ومدير المكتب ، ويتولى فريق المبادرة الإشراف المباشر على هذه المدخلات والتأكد من صحتها من خلال الشواهد التي يقدمها الموظف نهاية العام الدراسي.