الليلة.. ” إجازة ملاك ” و ” ثوب العرس ” على السعودية

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت هيئة الإذاعة والتليفزيون، عن عرض فيلمي ” إجازة ملاك ” ، و ” ثوب العرس ” ، الليلة في تمام الـ11 مساءاً، على القناة السعودية.

ويحكي فيلم إجازة ملاك للمخرج موسى آل ثنيان، قصة سيدة تغسل الموتى، تنتظر مولوداً، فهل سيأتي.

أما فيلم ثوب العرس للمخرج محمد سلمان، فيحكي خرافة يؤمن بها أهل قرية، بأن من تحيك ثوب العرس، يلحقها الموت.

وتأتي هذه السهر ضمن مبادرة ” أفلام سعودية على السعودية ” ، بحيث تعرض الأفلام ليل كل جمعة، وتعد سهرة اليوم ثالث سهرة لها.