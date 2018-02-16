المراعي تعلن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أوضحت شركة المراعي للألبان، أنها تحتاج إلى عدد من الموظفين؛ لشغل وظائف هندسية، وإدارية، في مقر الشركة بالرياض.

وقالت الشركة، إن الوظائف الشاغرة؛ لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات.

وجاءت الوظائف المتاحة تحت المسميات الأتية:

– منسق مكتب المساعدة: شهادة الدبلوم في مجال تكنولوجيا المعلومات.

– مهندس معدات: درجة البكالوريوس مع الشهادات التقنية ذات الصلة.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني، موضحة أنه للمزيد من التفاصيل والتقديم يرجى الدخول عبر الرابط التالي اضغط هنــــــــــــا.