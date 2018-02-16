إصابة السيدات بالربو تجعلهم أكثر عرضة للعقم

نورة الشهري (صدى):

أثبتت دراسة علمية حديثة أن النساء اللاتي يعانين من الربو ويستخدمن أجهزة الاستنشاق على المدى القصير فقط، أكثر عرضة للإصابة بالعقم بنسبة تصل إلى 30%.

كما كشفت الدراسة أن النساء اللاتي يعانين من الربو ويستخدمن أجهزة الاستنشاق، التي تحتوي على المهدئات التي تفتح المجاري التنفسية، تنخفض فرص الحصول على الحمل لديهن بنسبة 20% في المتوسط.

مع العلم أن 5% إلى 10% من جميع النساء في جميع أنحاء العالم لديهم الربو، وهي واحدة من أكثر الحالات الطبية المزمنة شيوعا في النساء خاصة في سن الإنجاب ” .

بالإضافة إلى أن النساء اللواتي يستخدمن مهدئات إعراض الربو تتحسن صحة رئتيهن من حيث التنفس، لكن الالتهاب قد يظل موجودا في الرئتين والأعضاء الأخرى في الجسم، بما في ذلك الرحم.

كما أن الالتهاب الناجم عن الربو، والذي يؤثر عادة على الرئتين، قد يصل أيضا إلى الرحم، وبالتالي يمكن أن يؤثر على فرص الحمل للمرأة.