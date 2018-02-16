إيقاف ” لبناني ” ذبح والده بالسكين وتلقى العزاء فيه

بيروت(صدى):

قامات السلطات اللبنانية، اليوم الجمعة، بإيقاف شابًا أثناء تلقيه العزاء في وفاة والده، وذلك بعد أن تبين أنه هو الذي قتله ذبحًا بالسكين، حيث اعترف بارتكابة الجريمة بعد التحقيق معه، مرجعًا قيامه بذلك لأسباب شخصية ومادية.

جاء ذلك في بيانًا صدر عن قوات الأمن اللبنانية، والذي أفاد بالعثور على جثة الوالد البالغ من العمر 53 عامًا، قبل أيام، في منزله بمدينة ” جبيل ” الساحلية، شمال العاصمة اللبنانية بيروت، حيث تبين أنه قُتل ذبحًا..

واتضح من خلال التحقيقات، أن ابنه البالغ من العمر 26 عامًا، هو الذي ارتكب الجريمة، فيما تبين أنه قام بإخفاء السكين أداة الجريمة، في بلدة مجاورة، ليقوم بتلقي العزاء في والده بشكل طبيعي، الأثنين الماضي، ولكن تم إيقافه بعد أقل من 48 ساعة من وقوع الجريمة.