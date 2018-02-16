الرئيس الأرجنتيني يبحث استضافه بلاده لمونديال 2030

طلال الغامدي(صدى):

عقد الرئيس الأرجنتيني، الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، اجتماعًا مع رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم؛ للمناقشة حول ترشح الأرجنتين لتنظيم مونديال 2030، بالاشتراك، مع أوروغواي،و باراغواي.

وتطرق الرئيس الأرجنتيني في الاجتماع إلى الحديث فقط عن ترشيح الأرجنتين لاستضافة مونديال 2030، الذي سيتزامن مع ذكرى مرور مائة عام على أول نسخة من كأس العالم والتي استضافتها أوروغواي وتوجت بها.

ومن المقرر أن يتم دعم الترشيح من خلال إقامة مركز للترويج للأرجنتين خلال مونديال 2018 بروسيا، حسبما ذكرت الرئاسة الأرجنتينية.

وفي السياق ذاته سيتم عقد اجتماع بين الارجنتين، والدول الثلاثة؛ لدراسة وتحديد الاستثمارات اللازمة لتنظيم البطولة.

يجدر الإشارة إلى أن البرازيل تدعم ترشح الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي بعدما استضافت مونديال 2014.