مذكرة تفاهم بين ” إنسان ” و ” أعمال ” لتحقيق التنمية المستدامة للأسر المنتجة

حمد الجمهور(صدى):

وقعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان)، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع جمعية تنمية وتمويل الأسر المنتجة (أعمال).

و قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبد الرحمن بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة جمعية (أعمال) ومدير عام جمعية إنسان صالح بن عبد الله اليوسف بتوقيع المذكرة، وذلك خلال الحفل السنوي الأول لجمعية أعمال ، الذي أقيم مؤخراً، برعاية وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض.

وتضمنت الاتفاقية عمل زيارات من قبل جمعية ” أعمال ” للاستقصاء، ودراسة حالات أسر جمعية ” إنسان ” ، وتحديد احتياجات كل أسرة ، ووضع خطط تطويرية لإدراج الأسر المنتجة بجمعية (إنسان) ضمن الأسر المستفيدة من البرامج المتاحة لدى جمعية ” أعمال ” ، إضافة إلى إعداد البرامج المخصصة لتدريب وتمكين وتأهيل الأسر المنتجة بجمعية ” إنسان، وتسويق منتجاتها من خلال مشاركتها في المعارض التي تقيمها جمعية (أعمال).

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص الطرفين على تحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال التنمية الاجتماعية والانتقال بالفئات المستفيدة من خدمات الجمعيات الخيرية من الرعوية إلى التنموية والمنتجة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لها، وتمكينها من الإنتاج، وخلق فرص عمل لها.