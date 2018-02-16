باستخدام تقنية حديثة.. ضبط بطيخ وبطاطس يحتوي على نترات بأبوعريش

تركي السالم(صدى):

صرَّح المتحدث الإعلامي باسم أمانة منطقة جازان، حسين معشي، بأنه تم ضبط كميات كبيرة من البطيخ والبطاطس بها نسب عالية من النترات فوق الحد المسموح به، في محافظة أبو عريش.

وأشار ” معشي ” ، إلى أنه تم مصادرة هذه الكميات و تطبيق الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات حفاظاً على سلامة المواطنين، مؤكداً أن استخدام تقنية ميدانية حديثة لمراقبة مستوى النترات وقد أثبت نجاحه في الكشف على المنتجات الزراعية.

يذكر أن بلدية أبو عريش، قد اختتمت الورش التدريبية لتدريب المراقبين الصحيين، ومراقبي الأسواق، بهدف التعريف بجهاز قياس النترات في الخضروات والفواكه ومخاطرها، وأهمية الكشف عنها، واستعراض التقنيات الحديثة المستخدمة، والتعريف بكيفية استخدامها للكشف على المنتجات الزراعية، وتطبيقها ميدانياً.