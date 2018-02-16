بالفيديو.. انطلاق مرسيدس C-Class موديل 2019 المحسنة بتكنولوجيا S-Class

متابعات(صدى):

تستمر أخبار مرسيدس أخبار في التواصل حيث قامت الشركة بكشف النقاب عن C-Class 2019 المحسنة السيدان والاستيشن واجن, وستظهر النماذج المحدثة لأول مرة في معرض جنيف للسيارات، وزودت الموديلات المحدثة بتعديلات التصميم المعتادة بما في ذلك صادمين جديدين ووحدات الإضاءة المنقحة.

وفي حين أن التغييرات في التصميم قليلة، فموديل 2019 من C-Class مجهز الآن بالمصابيح الأمامية متعددة حزم الاضاءة مع اضاءة LED عالية. وتقول مرسيدس أن كل مصباح في الأمام لديها 84 وحدة LED يمكن السيطرة عليها بشكل فردي وبسرعة وبدقة لضبط الضوء ليناسب الوضع المروري.

وبالنسبة للمقصورة الداخلية فهي كما في السابق إلى حد كبير ولكن هناك عدد قليل من الميزات التي تم استعارتها من S-Class وهذا يشمل عدادات اختيارية 12.3 بوصة كما توجد أيضا عجلة القيادة الجديدة مع الأزرار الحساسة للمس ووحدة تحكم باللمس وزر ستارت ستوب، وعرض البيانات على الزجاج الأمامي وشاشة 10.25 بوصة للنظام الترفيهي مع تحديث في الفئات والفرش وتحسين نظام التحكم الصوتي الذي يستجيب لأوامر إضافية مثل تشغيل خاصية التسخين في المقاعد.

أما على صعيد التكنولوجيا، فقد قامت الشركة بتجهيز السيارة بأحدث أنظمة مساعدة السائق بحيث يمكن أن تكون تتحرك بشكل شبه مستقل في بعض الحالات، ولتحقيق ذلك، قامت الشركة بتحسين أنظمة الكاميرا والرادار التي تتيح للمركبة رؤية 1.640 قدم (500 متر) أمامها، وتشمل الإضافات الأخرى نظام مساعدة التوجيه النشط المحدث مع مساعدة تغيير المسار النشط ووظائف مساعدة إيقاف الطوارئ النشط.

ولم تعلن مرسيدس المواصفات الفنية ولكنها أكدت أنه سيكون هناك محرك بنزين جديدة وكذلك ديزل ونسخة هجينة بلوج ان في أوروبا. وفي الولايات المتحدة، فستقدم السيارة مع محرك 2.0 لتر من أربع أسطوانات بشاحن توربيني ينتج 255 حصان (190 كيلوواط) و 273 رطل قدم (369 نيوتن متر) من عزم الدوران، وسيتم اضافة ناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات مألوف.

وسوف يتم طرح نموذج المواصفات الأمريكية في وقت متأخر من هذا العام، وستأتي السيارة القياسية مع وحدات إضاءة ليد وعجلات جديدة 17 بوصة، كما سيتمكن العملاء أيضا من اختيار لونين جديدين هما موهافي سيلفر ميتاليك و إميرالد جرين ميتاليك.