الدليل التنظيمي بالابتدائية يحدد 30 مخالفة للسلوك

حمود العنزي (صدى):

ضم الدليل التنظيمي والإجرائي الجديد لقواعد السلوك والمواظبة للمرحلة الابتدائية 4 مستويات فقط للمخالفات السلوكية بدلًا من 5 كما كانت في اللائحة السابقة، والتي احتوت على 30 مخالفة لا 38 كما كانت في السابقة، ومن المتوقع تطبيقه العام المقبل.

وحددت اللائحة السلوكية 3 تصنيفات للسلوك في جانب الدور التربوي المدرسي في التعامل مع المشكلات السلوكية من حيث الشدة، حيث يشتمل المستوى الأول ” العادي ” والثاني ” ظهور المشكلة ” والمستوى الثالث ” الإحالة ” .

وأوضحت اللائحة أن المشكلات السلوكية من الدرجة الأولى وهي 4 مخالفات تتمثل في عدم التقيد باللباس الرسمي الخاص بالمدرسة، النوم داخل الفصل، الدخول والخروج من الفصل دون استئذان، وتكرار خروج الطلبة ظهرًا من البوابة قبل حضور سيارات ذويهم أو التجمهر حولها.

بينما احتوت المشكلات السلوكية من الدرجة الثانية على 8 مخالفات تتمثل في إثارة الفوضى داخل الفصل والمدرسة أو في وسائل النقل المدرسي، الاشتراك في مضاربة، إحداث الضرر المتعمد بممتلكات الطلاب، الشجار معهم، الهروب من الحصة، إحضار أجهزة الاتصال، العبث بممتلكات المدرسة ومبانيها وسرقة ممتلكات الطلاب.

واشتملت مشكلات الدرجة الثالثة على 14 مخالفة هي؛ التلفظ على المعلمين أو الإداريين بألفاظ نابية، سرقة ممتلكات المعلمين والمدرسة، إلحاق الضرر المتعمد بممتلكاتهم، تعمد إتلاف تجهيزات المدرسة، حيازة أو عرض المواد الإعلامية الممنوعة، إحضار أو استخدام الألعاب الخطرة، إحضار أجهزة الاتصال (تحتوي على صور ومقاطع غير لائقة، التوقيع عن ولي الأمر دون علمه، مهاجمة الزملاء بالضرب، التنمر والهروب من المدرسة، تصوير المعلمين والطلاب بالأجهزة الإلكترونية، التحرش الجنسي غير المباشر، وامتهان الكتب المدرسية).

كما ضمت المشكلات السلوكية من الدرجة الرابعة على 4 مخالفات تتمثل في التحرش الجنسي المباشر، وإشعال النار داخل المدرسة، بالإضافة إلى حيازة السجائر، وإحضار آلة حادة بقصد التهديد والاعتداء.