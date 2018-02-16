وزير الإعلام: مؤتمر إعادة إعمار العراق أسقط أقنعة إيران

عادل الحربي(صدى):

أشار وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، اليوم الجمعة، إلى أن اجتماع إعادة إعمار العراق، كان دليلًا كافيًا ليبرز الفرق بين الدول التي تسعى للسلام وإيران التي تسعى لنشر الإرهاب في المنطقة.

وقال ” عواد ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” في مؤتمر المانحين لإعمار العراق الذي عقد في الكويت تسابقت الدول ومنها المملكة للمساهمة في الإعمار ، وغابت إيران عن دعم إعمار العراق، وهنا يظهر للعالم الفرق بين من يدعم السلام والنهضة والاستقرار وبين النظام الإيراني الذي خصص أمواله للعنف والإرهاب والدمار ” .