أشعة الماموجرام بالصبغة تكشف السرطانات الدقيقة في المراحل الأولى

أماني الغامدي(صدى):

أثبتت دراسات حديثة أن أشعة الماموجرام بالصبغة يمكن إجراءها للكشف المبكر عن سرطان الثدي، في السيدات اللاتي لديهن تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي.

حيث أن الماموجرام بالصبغة قادر على اكتشاف الأورام السرطانية مبكرًا، وأيضا في السيدات اللاتي لديهن الثدي كثيف، حيث يكون لديه القدرة على اكتشاف الأورام المخبأة خلف الثدي الكثيف، ويمكن أن تظهر البؤر السرطانية الصغيرة، التي تصل من 4 إلى 5 ملى، والتي لا يمكن رؤيتها بالماموجرام العادى .

كما أنه في حالات الثدي بعد الجراحة يتعرض الثدي لتليفات كثيرة جدًا، مما يكون من الصعب تشخيصها، ورؤيتها، حيث تمنع التليفات من رؤية الأورام، وإذا تم حقن الثدي بالصبغة يمكن رؤية الأورام خلف هذه التليفات إذا عاد السرطان مرة أخرى للظهور في الثدي بعد الجراحة.