” إيليتش ” يدفع بـ ” بانقورا ” في الهجوم أمام الاتفاق

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي الرائد، بقيادة المديرا لفني أليكسندر إيليتش، اليوم الجمعة، عن قائمة الفريق في مواجهة الاتفاق، المقرر إقامتها في تمام الساعة 3:55 عصرًا في إطار الجولة الـ22 من دوري المحترفين.

وجاءت القائمة الأساسية كالتالي:

متعب شراحيلي، عبد الله الشامخ، محمد عطوة، إيلي سابيا، متعب المطلق، وعصام الراقي، وأمورا، وسلطان السوادي، وشيكابالا وصقر عطيف، وبانقورا.

وجاءت القائمة الاحتياطية كالتالي:

أحمد الرحيلي، حسين الشويش، يحيى المسلم، محمد الشريمي، عبد العزيز الجمعان، سلطان الفرحان، فارس العياف، محمد العمري، رياض الابراهيم.