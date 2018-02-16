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” إيليتش ” يدفع بـ ” بانقورا ” في الهجوم أمام الاتفاق

” إيليتش ” يدفع بـ ” بانقورا ” في الهجوم أمام الاتفاق
ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي الرائد، بقيادة المديرا لفني أليكسندر إيليتش، اليوم الجمعة، عن قائمة الفريق في مواجهة الاتفاق، المقرر إقامتها في تمام الساعة 3:55 عصرًا في إطار الجولة الـ22 من دوري المحترفين.

وجاءت القائمة الأساسية كالتالي:
متعب شراحيلي، عبد الله الشامخ، محمد عطوة، إيلي سابيا، متعب المطلق، وعصام الراقي، وأمورا، وسلطان السوادي، وشيكابالا وصقر عطيف، وبانقورا.

وجاءت القائمة الاحتياطية كالتالي:
أحمد الرحيلي، حسين الشويش، يحيى المسلم، محمد الشريمي، عبد العزيز الجمعان، سلطان الفرحان، فارس العياف، محمد العمري، رياض الابراهيم.


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