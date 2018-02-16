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حساب المواطن يوضح كيفية تسجيل طلاب الجامعات بالبرنامج

حساب المواطن يوضح كيفية تسجيل طلاب الجامعات بالبرنامج
نايف السالم(صدى):

قامت خدمة العملاء، الخاصة بـ ” حساب المواطن ” ، بالرد على تساؤل أحد المواطنين، والذي مفاده ” أنا طالب ساكن بالكلية.. كيف أرفق أني طالب بالكلية, علمًا بأني أبلغ من العمر 22 عامًا ؟ ” .

وجاء الرد عليه من قِبل خدمة عملاء البرنامج، كالتالي: ” يمكنك التسجيل كفرد مستقل، مع إرفاق مستند من إدارة الجامعة يثبت حالة السكن، وأيضًا مستند آخر خاص بالعائلة لإثبات الإستقلالية ” .

يشار إلى أن خدمة العملاء الخاصة ببرنامج ” حساب المواطن ” ، تبادر بالرد يوميًا على تساؤلات عديدة من جانب المواطنين المستفيدين من البرنامج.


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