شركة الشايع تعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الشايع الدولية عن وجود عدة وظائف شاغرة بها، وذلك في مناطق القصيم الآتية: عنيزة – بريدة – الرس.

وأوضحت الشايع أن المسميات الوظيفية المتاحة تتمثل في: ممثلـ/ـة مبيعات، ومساعد/ة مديرة معرض والتي يشترط لغة انجليزية ممتازة، بالإضافة إلى ممثلـ/ـة مبيعات بدوام جزئي.

وأشارت الشركة إلى أن الوظائف للسعوديين فقط، كما يجب أن يتراوح عمر المتقدمين ما بين 18 و 35 سنة، وألا يقل المؤهل عن الثانوية العامة، مؤكدة أن هناك العديد من المزايا وهي: رواتب مجزية، وعمولات إضافية.

وأضافت الشرك أنها توفر تأمين طبي، بالإضافة إلى أنه يستفيد الموظف من خصومات خاصة لجميع العلامات التجارية التابعة لها، كما توفر بيئة عمل مناسبة ومريحة، وتوفر ترقيات و زيادات سنوية حسب سياسة الشركة.

ودعت الشركة الراغبين في العمل معها إلى إرسال السيرة الذاتية مع ذكر اسم المدينة والوظيفة بالعنوان: [email protected]