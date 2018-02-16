رجل يذبح ابنة أخيه بعد اغتصابها ويخفي جثتها في ثلاجة

لندن(صدى):

أقدم رجل بريطاني يٌدعى ” مجاهد أرشيد ، 33 عاماً ” على قتل ابنة أخيه عقب اختطافها واغتصابها ، ثم أخفى جثتها في ثلاجة ، ومحكمة بريطانية تقضي بسجنه مدى الحياة .

وتعود تفاصيل الجريمة التي وقعت في حي كينغستون (جنوب غربي لندن) إلى تموز الماضي، عندما قام مجاهد أرشيد ، بخطف واغتصاب وقتل ابنة أخيه سيلين دوخران، 19 عاما، كما حاول قتل سيدة أخرى، لكنها تمكنت من الفرار وأبلغت عن الجريمة.

واشترك معه في الجريمة أيضا فنسنت تابو، 28 عاما، لكن المحكمة برأته من تهم الاختطاف.

وأُدين أرشيد سابقا بتهم الاعتداء الجنسي على المرأة الثانية، التي تمكنت من الهرب، بين عامي 2008 و2010.

وأظهرت عائلة الضحية القتيلة ارتياحا بعد صدور الحكم، وهتفت من داخل المحكمة ” نعم ” عند النطق بالعقوبة على المتهم.