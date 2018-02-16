الاتحاد التونسي يوقف حكم مباراة الترجي والنجم لنهاية الموسم

طلال الغامدي(صدى):

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إيقاف الحكم كريم الخميري حتى نهاية الموسم؛ على خلفية ارتكابة عدد من الأخطاء الجسيمة خلال إدارته لمباراة الترجي المتصدر أمام وصيفه النجم الساحلي، في إطار الدوري التونسي الممتاز أمس الخميس.

وأشار الاتحاد إلى أنه أكد عدد من الخبراء على ارتكاب الحكم أخطاء في الاتجاهين خلال إدارة المباراة، حيث منح للترجي ركلة جزاء أثارت احتجاجات قوية من جانب النجم الساحلي.

كما قام بطرد لاعبي النجم الساحلي عمار الجمل وعلية البريقي، بسبب الاحتجاجات على قراراته في المباراة التي حسمها الترجي بالفوز 3-2.