شيخ قبيلة الصيادلة يكرم الدكتور الراجحي

سعيد العجل(صدى):

كرمت قبيلة الصيادلة الشيخ يوسف بن صالح الراجحي ومرافقيه الذين زاروا القبيلة بدعوة رسمية حيث أقام الشيخ سعود بن بنيان الصيدلاني شيخ قبيلة الصيادله من جهينه وأخيه الشيخ عبدالله بن بنيان الصيدلاني رجل الأعمال ومستشار القبائل العربية ونائب رئيس مجلس الأهالي بينبع النخل ومستشار ميدان الهجن بمحافظة العيص حفل عشاء بالجابريه باسم قبيلة الصيادلة خاصة وباسم جهينة عامة للشيخ يوسف بن صالح الراجحي رجل الأعمال المعروف ورئيس جامعة الشعوب العربية وسعادة اللواء بشير البلوي وسعادة اللواء سالم السلمي والشيخ إبراهيم الجماز والشيخ كريم بن غنيم مدير عام ميدان الهجن والشيخ هليل المرواني المدير التنفيذي ورئيس مركز الجابرية الأستاذ سلامه الرفاعي واللواء أحمد عبد الله الصيدلاني بحضور مجموعه من أعيان قبيلة الصيادلة من جهينه.

من جانب أخر نظم نادي الهجن الرسمي بمحافظة العيص حفل سباق على شرف الشيخ يوسف الراجحي ومرافقيه.

وكان في استقبالهم مدير عام الميدان كريم ابن مقبل ابن غنيم الجهني والمدير التنفيذي للميدان هليل بن مسعد المرواني

ورئيس لجنة السباقات سعد بن سالم المليحي وأعضاء لجنة السباقات والأعيان وكبار المضمرين والمهتمين بهذه الرياضة.

وبهذه المناسبة إقامت إدارة الميدان سباق على مسافة 5 كلم وبعد ذلك قام الضيوف بجولة كأمله على مرافق الميدان مقر الاداره ومقر المنصه والسوق الشعبي ومن ثم إلى مقر الضيافة حيث تناول الجميع الغداء على شرف الضيوف وقد ثمنت إدارة الميدان للراجحي ومرافقيه هذه الزيارة الميمونة التي بثت في الجميع روح الحماسة والفرح.

من جانبه عبر الدكتور يوسف الراجحي عن سعادته بلقاء الاخوة والأهل في زيارته لهم بالعيص مقدما للجميع الشكر على حسن الضيافة والتكريم مبديا اعجابه بما رآه من تنظيم وتطور في ميادين الهجن والاهتمام بهذه الرياضة العريقة التي تمس تراث الوطن الذي يجب الحفاظ عليه بمثل ما قامت به القيادة الرشيدة بإنشاء نادي للهجن لتطويره ورعايته كما يجب.