عبدالرحمن السند: حب الوطن غريزة فطرية

علي القحطاني (صدى):

شدَّد الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن حب الوطن غريزة فطرية من الله، لا يمكن أن نلوم أحد عليها، محذراً من الانخداع بالدعاة الذين عن الدعاة الذين على أبواب جهنم.

وأوضح ” السند ” ، أن هؤلاء الدعاة يدعون إلى الخروج على ولي أمر المسلمين، مؤكداً أن هذه الدعوة تفسد المجتمعات إذا وقعت بها؛ وتتسبب في تسلط الأعداء عليه وتستبيح بيضتهم وذهاب ريحهم وتفرقهم واختلاف كلمتهم.

وأكد أن المملكة بها جماعة مسلمين واحدة، وإمامها واحد قد بايعته الفلوب والأيادي بيعة شرعية، مشيراً إلى عدم جواز الخروج عن هذه البيعة.