مجموع مبتعثي الجامعات بالمملكة يتخطى الـ12 ألف

نايف السالم(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، اليوم الجمعة، عن مجموع مبتعثي الجامعات بالمملكة، والذي بلغ 12.380 طالب.

وأشار ” العصيمي ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” إلى أن عدد الطلاب المبتعثين من جامعة الملك سعود بلغ 1622 طالب، بينما بلغ عدد الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز 1550 طالب، وفي جامعة أم القرى وصل إلى 949.

وأضاف ” العصيمي ” إنه بلغ العدد في جامعة جدة 312 طالب، وفي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة إلى 61 طالب كأقل عدد للمبتعثين، بينما بلغ العدد في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 444 طالب، وفي جامعة الحدود الشمالية 184 طالب.

